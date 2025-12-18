بنفس النتيجة.. الريال وأتلتيكو يحبطان مفاجأة تالافيرا وبالياريس

انتظر فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم حتى الدقيقة 88 لخطف فوز صعب، الأربعاء، على مضيفه تالافيرا المغمور «الدرجة الثالثة» 3-2 ولحجز مكان له في ثمن نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتقدم «النادي الملكي» بهدفين قبل نهاية الشوط الأول عبر نجمه الفرنسي كيليان مبابي 42 من ركلة جزاء ومانويل فاراندو خطأ في مرمى فريقه 45+1، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تقليص النتيجة عبر ناهويل أرويو قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي من المباراة التي جرت على ملعب يتسع لستة آلاف مشجع وقد امتلأ بالكامل.

وحسم مبابي النتيجة لمصلحة «الميرينجي» بتسجيله الهدف الثالث والثاني له في المباراة عند الدقيقة 88، خاصةً أن تالافيرا تمكن مجدداً من التسجيل عبر الأرجنتيني جونسالو دي رينسو 90+1 فيما شكّل إنقاذاً لفريق العاصمة من سيناريو مروّع، خاصةً بالنسبة لمدربه شابي ألونسو الطامح لاستعادة الثقة داخل أروقة العملاق المدريدي بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

ولحق بريال إلى ثمن النهائي جاره أتلتيكو بالفوز على أتلتيكو بالياريس «الدرجة الثالثة» بالنتيجة ذاتها.

سجّل للـ "روخيبلانكوس" الفرنسي أنطوان جريزمان 16 و72 والإيطالي جاكامو راسبادوري 20، فيما سجل جيراردو بونيت 28 والسنغالي محمدو كيتا «90 من ركلة جزاء» لبالياريس.

وجاءت المفاجأة الكبرى بخروج فياريال ثالث ترتيب الدوري الإسباني على يد رايسينج سانتاندير متصدر «الدرجة الثانية» 1-2.

كما أطاح ألباسيتي من «الدرجة الثانية» بسلتا فيجو بعد أن تغلب عليه بركلات الترجيح 3-0 إثر انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، وكذلك فاجأ كولتورال ليونيسا من الثانية أيضاً بتخطيه ليفانتي 1-0.

وانضم ألافيس وأوساسونا إلى المتأهلين بفوزهما على إشبيلية 1-0 وهويسكا من الدرجة الثانية 4-2 بعد التمديد توالياً.