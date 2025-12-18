بعد الطائف وجدة.. الأخضر يبحث عن المركز الثالث

يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العرب بخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الإماراتي، الخميس، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، العاصمة القطرية.

ويتواجه المنتخبان بعد خسارتيهما مباراتي نصف النهائي الإثنين الماضي، الأخضر بهدف دون رد من نظيره الأردني، والأبيض بثلاثة أهداف دون رد أمام المغرب.

وهذه ثالث نسخة من البطولة يلعب فيها المنتخب السعودي مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما حققه عام 1985 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف وخسِره عام 2012 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وعندما شارك في كأس العرب للمرة الأولى، حقق المنتخب هذا المركز على أرضه، إثر فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وابتسمت الترجيحيات في وجه محمد عبد الجواد وزملائه، تحت قيادة المدرب خليل الزياني، ففازوا 3ـ1.

وفيما أحرز عبد الجواد ركلته، حذا حذوه حسين البيشي وهذال الدوسري، وأهدر يوسف خميس الركلة الرابعة.

وبعد 27 عامًا، عادت الاستضافة إلى السعودية، وهذه المرة في جدة إلى جانب الطائف التي احتضنت الاستضافة الأولى. وضمن دور الأربعة، خسِر المنتخب 0ـ2 من نظيره الليبي، فخاض مباراة تحديد المركز الثالث، التي كسِبها العراق 1ـ0.

وأشرك الهولندي فرانك ريكارد 14 لاعبًا في تلك المباراة، تفدّمهم عبد الملك الخيبري، حامل شارة القيادة.

في المقابل، خسِر المنتخب الإماراتي 1ـ4 من نظيره الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث خلال نسخة 1998 في قطر، التي سجلت حضوره الوحيد قبل النسخة الجارية الـ 11 ضمن دور الأربعة.