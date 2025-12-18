الثالث عربيا.. بدأ بالنقاط وعاد بعد غياب

فازت ستة منتخبات بمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب، وحققه منتخبان بالنقاط وتقاسمه آخران عندما غابت هذه المباراة عن جدول البطولة.

وتجمع مواجهة هذا المركز، بعد ظهر الخميس، بين المنتخبين السعودي والإماراتي، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، العاصمة القطرية.

ولُعِبَت النسختان الأولى والثانية من البطولة، التي انطلقت عام 1963، بنظام دوري من مجموعة واحدة يرتب عدد النقاط أعضاءها. وافتتح منتخب لبنان سجلّ الحاصلين على المركز الثالث، الذي حققه الكويت في 1964.

ومع الانتقال إلى نظام المجموعتين والمباريات الإقصائية، بدءًا من النسخة الثالثة عام 1966، كسِب ليبيا المركز الثالث إثر فوزه 6ـ1 على لبنان في مباراة تحديده.

وخلال النسخة الرابعة، 1985، حلّ المنتخب السعودي في المركز الثالث بعدما تغلب بركلات الترجيح على نظيره القطري.

وكسِب المنتخب المصري المركز ذاته في النسخة الخامسة، 1988، بالفوز 2ـ0 على نظيره الأردني.

وحلّ الكويت ثالثًا في النسخة التالية، 1992، نتيجة تغلبه 2ـ1 على منتخب سوريا، والنسخة بعد التالية، 1998، عندما فاز 4ـ1 على نظيره الإماراتي.

وخلا جدول مباريات كأس العرب في نسختها الثامنة، 2002، من مباراةٍ للمركز الثالث، فسجّلته الإحصاءات التاريخية باسم منتخبي الأردن والمغرب.

وعادت هذه المباراة عبر النسخة التاسعة، 2012، وذهب المركز إلى منتخب العراق إثر فوزه 1ـ0 على نظيره السعودي.

وحقق منتخب قطر المركز الثالث في النسخة العاشرة، 2021، عندما كسِب نظيره المصري بركلات الترجيح.