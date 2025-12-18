رينارد يعتمد على 7 بدلاء

أحدث الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 7 تغييرات في قائمة الأخضر أمام الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب، الخميس.

واعتمد رينارد على كل من راغد النجار في حراسة المرمى، وأمامه محمد أبو الشامات ومحمد سليمان وعبد الاله العمري ومصعب الجوير وعبد الله الحمدان وصالح الشهري، مقابل أربعة عناصر شاركت بصفة أساسية في المواجهات الماضية بدءًا بالقائد سالم الدوسري وناصر الدوسري ونواف بوشل وفراس البريكان.

وأجلس رينارد سبعة لاعبين على دكة البدلاء من بينهم حارسان وهما نواف العقيدي وعبد الرحمن الصانبي، إضافة إلى حسان تمبكتي وعلي مجرشي وعبد الله الخيبري وعبد الرحمن العبود وصالح أبو الشامات.

وكانت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة العربية ضمت 23 لاعبًا، تبقى منهم 18، إذ غادر البطولة أيمن يحيي وجهاد ذكري للإصابة، ولحق بهما محمد كنو ومراد هوساوي، ويغيب وليد الأحمد بداعي الإيقاف بعد طرده أمام الأردن بالبطاقة الحمراء.

ولم يستطع المنتخب السعودي بلوغ النهائي بعد الخسارة من الأردن 0ـ1 في نصف النهائي، ليواجه الأخير المغرب عند الـ 07:00 مساء الخميس في نهائي البطولة.