كأس العرب.. 72 هدفا قبل مشهد الختام

تحتاج النسخة الـ 11 من كأس العرب لكرة القدم، التي تُختَتم الخميس في قطر، إلى 12 هدفًا في مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث لتجاوز سابقتِها، صاحبة ثاني أكبر عددٍ من الأهداف على مدى تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 1963.

أما الرقم القياسي فسيظلّ، على الأرجح، محفوظًا باسم النسخة الثالثة، ما لم يعرِف اليوم الختامي مفاجآتٍ تهديفية خارج التوقعات.

وشهِدَت 30 مباراةً لُعِبَت، حتى الآن، ضمن النسخة الجارية إحراز 72 هدفًا، بمعدل 2.4 لكل مباراة.

ويتواجه المنتخبان المغربي والأردني في المباراة النهائية، مساءً على ملعب «لوسيل». قبلها، تجمع مواجهة تحديد المركز الثالث، عصرًا، بين المنتخبين السعودي والإماراتي.

وستظل نسخة عام 2021، التي استضافتها قطر أيضًا، صاحبة ثاني أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة، إذا بلغ مجموع أهداف المباراتين الأخيرتين أقل من 11.

ووصل عدد أهداف كأس العرب قبل أربعة أعوام إلى 83، في حصيلة غير مسبوقة. لكنها كانت النسخة الأولى التي يرتفع فيها عدد المباريات إلى 32، بالمقارنة مع 19 خلال النسخة التاسعة، عام 2012 في السعودية.

ولا تزال النسخة الثالثة، عام 1966 في العراق، صاحبة الرقم القياسي لعدد الأهداف على صعيد الكأس، حيث سجلت 90 هدفًا في 20 مباراة فقط، بمعدل 4.5 هدف لكل مباراة، وهو الأعلى بين كافة النسخ.

ويتصدر الأردني علي علوان لائحة هدافي كأس العرب 2025، برصيد أربعة أهداف، ويلاحقه المغربي كريم البركاوي، صاحب الأهداف الثلاثة، بالتساوي مع السعودي محمد كنو، لاعب الوسط، الذي أصيب وغاب الأربعاء عن آخر تدريب لـ«الأخضر» قبل لقاء تحديد المركز الثالث. وأحرز الجزائري عادل بولبينة ثلاثة أهداف لكن منتخب بلاده غادر المنافسات من دور الثمانية.