المرة الثامنة.. أتلتيكو بطل كولومبيا

توج فريق أتلتيكو ناسيونال الأول لكرة القدم بلقبه الثامن في بطولة كأس كولومبيا، إثر فوزه على منافسه التقليدي إنديبندينتي ميديلين بنتيجة 1ـ0 في إياب الدوري النهائي، الخميس.

وشهدت المباراة التي جرت على ملعب أتاناسيو خيراردوت، تألق المدافع أندريس فيليبي رومان، الذي سجل هدف الفوز لأتلتيكو في الشوط الأول، مانحًا فريقه اللقب الثالث على التوالي والثامن في المسابقة.

وانتهت مباراة ذهاب بالتعادل السلبي، ليعزز أتلتيكو ناسيونال هيمنته المحلية بوصوله إلى اللقب التاسع والعشرين في البطولات المحلية الكولومبية.

وأظهر أتلتيكو انضباطًا تكتيكيًا ودفاعًا صلبًا أحبط محاولات ميديلين، الذي خسر النهائي الثاني له على أرضه خلال الموسم الجاري.