الرئيسية / الصورة .. قصة

وصول مبكر

2025.12.18 | 01:27 pm
وصل لاعبو المنتخب السعودي مبكرًا إلى ملعب خليفة الدولي في الدوحة العاصمة القطرية استعدادًا لخوض مواجهة تحديد المركز الثالث في البطولة العربية (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)
