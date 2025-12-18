بعد برشلونة.. آينتراخت يعلن إجراءات جديدة

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن نيته اتخاذ إجراءات لم يحدد نوعها بعد، وذلك عقب معاقبته مجددًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بسبب سوء سلوك جماهيره.

وقرر «يويفا» حرمان آينتراخت من حضور جماهيره في مباراتيه المقبلتين خارج أرضه في بطولاته، وذلك بسبب إشعال الألعاب النارية وإلحاق أضرار بالملعب خلال مباراة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا 9 ديسمبر الجاري.

وفعل «يويفا» عقوبة مع إيقاف التنفيذ كان قد أصدرها في وقت سابق من العام الجاري على خلفية أحداث شهدتها مباراة في الدوري الأوروبي أمام روما، وذلك بحرمان جماهير آينتراخت فرانكفورت من حضور مباراة واحدة خارج أرضها، إضافة إلى فرض حظر لمباراة أخرى إضافية.

وكان آينتراخت فرانكفورت قد تم منعه أيضًا من بيع تذاكر لجماهيره في مباراتين خارج أرضه عام 2019، بسبب أحداث تسببت فيها جماهيره آنذاك.

وفي عامي 2023 و2025 لم تسمح السلطات الإيطالية للنادي أن تحضر جماهيره في المباريات التي تجرى في نابولي.

وسيخوض فرانكفورت مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام كاراباغ في يناير المقبل دون جماهيره، كما سيغيب مشجعوه أيضًا عن المباراة الأوروبية التالية.

وفرض «يويفا» كذلك غرامة مالية على النادي قدرها 38 ألف يورو.