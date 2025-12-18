إيتاليانو: العظماء في السعودية.. والهدايا مرفوضة

وصف الإيطالي فيتشينزو إيتاليانو، مدرب فريق بولونيا الأول لكرة القدم منافسه إنتر ميلان بالكبير والقوي، وذلك قبل مواجهتهما في نصف نهائي كأس السوبر على ملعب «الأول بارك» في الرياض الجمعة، مشيرًا إلى أنهم يحلمون بتحقيق اللقب.

وقال إيتاليانو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض الخميس: «نواجه فريقًا كبيرًا، سنلعب بحماس، وبطريقتنا الخاصة، ندرك قوة منافسنا، وسنخوض مباراة صعبة، بغض النظر عن النتائج التي يقدمها، لكن أداءهم رائع، وعلينا أن نحضر أنفسنا جيدًا».

وتابع: «هناك فرق بين باللعب في الدوري، ومواجهة خروج المغلوب، من الناحية النفسية، سيكون لدينا اختبار صعب، وسنرى العديد من الجماهير التي ستأتي للملعب، من أجل مشاهدة التطور الذي وصلنا إليه، بالرغم من خسارتنا الماضية أمام يوفنتوس، لكننا قدمنا مباراة كبيرة، وسنتعلم من أخطائنا».

وأضاف: «حينما تواجه الفرق الكبرى، يجب أن تقدم كل ما لديك، نضجنا عن الموسم الماضي من كل الجوانب، وتمكنا من الفوز بكأس إيطاليا وبفضل ذلك، نحن هنا في الرياض لخوض كأس السوبر».

وتابع :«آمل ألا نقدم للإنتر الهدايا، يجب أن نكون حذرين، وإذا لعبنا بهذه الطريقة سنتمكن من صنع الفارق».

واختتم إيتاليانو حديثه عن التطور الذي تشهده السعودية وقال: «من الملاحظ بشكل واضح أن هناك رغبة كبيرة للتطور في السعودية، وهذا الملعب دلالة على ذلك، هناك تجهيزات كبيرة، وبعد بضعة مواسم سينظم كأس العالم هنا، لقد استقطبت السعودية مدربين ولاعبين عظماء، وهو أمر ملحوظ».