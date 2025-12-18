«فورمولا 1».. تدشين مصطلحات الحقبة الجديدة

أعلن منظمو بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» المصطلحات المستحدثة في منافسات الموسم الجديد.

وبحسب البيان الذي نشر، الخميس، تأتي التحديثات لمواكبة بداية حقبة جديدة للمحركات بوصفه أكبر إصلاح شامل للوائح الفنية على الإطلاق.

وستكون السيارات أنحف وأخف وزنًا بإطارات أضيق وتعتمد على الاحتراق الداخلي، مستخدمة الوقود المستدام، والطاقة الكهربائية على حد سواء.

وقال منظمو «فورمولا 1»: «في هذا الجيل الجديد، يمتلك السائقون قوة أكبر في أيديهم من أي وقت مضى .. اتخاذ قرارات حاسمة بشأن استخدام الطاقة وتجديدها والحفاظ عليها يضع مسؤولية أكبر عليهم».

وأضاف البيان: «سيكون فهم كيفية الاستعانة بهذه العناصر التكتيكية الجديدة أمرًا بالغ الأهمية لضمان التقدير الأكبر لمهاراتهم وخبرتهم في السباقات».

وقال المنظمون إنهم يسعون لتجنب «الحيل والمصطلحات التقنية» وأنها وضعت قائمة نهائية بالمصطلحات الجديدة بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للسيارات والفرق والمهندسين والجماهير.

ومن بين القرارات سيحل وضع التجاوز محلّ نظام الجناح الخلفي المتحرك «دي.آر.إس» وهو أداة استراتيجية تمنح قوة إضافية لتجاوز السيارات التي تتفوق بثانية واحدة. ويمكن استخدامه دفعة واحدة أو على مدار اللفة.

كم تم اعتماد وضع التعزيز هو نظام طاقة يُشغّله السائق، ويُستخدم في الهجوم أو الدفاع، حسب موقع السيارة على الحلبة ويُوفّر هذا الوضع أقصى طاقة من المحرك والبطارية، في أي مكان على الحلبة، بضغطة زر.

كما تم التطرق إلى الديناميكية الهوائية النشطة، وهذا المصطلح يشير إلى عناصر الجناح الأمامي والخلفي المتحركة المزودة بوضعيات الانعطاف والخط المستقيم. ويؤكد منظمو «فورمولا 1» أن هذه التقنية ستتيح «التكيف الاستراتيجي وتعظيم الاستفادة من قوة السيارة من خلال تحسين التماسك على الحلبة».

وتم الإعلان عن إعادة الشحن وهو خيار سيمكن السائقين من إعادة شحن بطارية سياراتهم باستخدام «الطاقة المستعادة من الكبح، عند رفع القدم عن دواسة الوقود في نهاية الخطوط المستقيمة وحتى المنعطفات حيث يُستخدم جزء فقط من الطاقة».