كرامر يعود قبل مواجهة النصر

تعافى السلوفيني بلاز كرامر، مهاجم فريق الأخدود الأول لكرة القدم، من الإصابة وبات جاهزًا للمشاركة أمام النصر في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن كرامر «29 عامًا» عانى من كدمة في الركبة، وخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي وجلسات استمرت نحو 4 أسابيع، قبل تعافيه ودخوله التدريبات الجماعية، الأربعاء.

وشارك كرامر مع الأخدود في 8 مواجهات، 7 منها في الدوري، واستطاع تسجيل هدف واحد، ولم يصنع.

ويستعد الفريق الجنوبي الذي يحتل المرتبة 15 برصيد 5 نقاط، لمواجهة النصر متصدر الدوري، على ملعب «الأول بارك» 27 ديسمبر الجاري.