سيلفيستري: عرفوا بولونيا بعد الكأس

أكد لورينزو دي سيلفيستري، مدافع فريق بولونيا الأول لكرة القدم، أن الفوز بلقب كأس إيطاليا الموسم الماضي، جعل الكل يعرفهم.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض قبل مواجهة الإنتر في نصف كأس السوبر، الجمعة: «بدأنا التعريف بأنفسنا.. حققنا لقب كأس إيطاليا، ولن نتوقف عن التعبير عن ذاتنا بعد هذا المنجز، لكن علينا أن نتذكر دومًا من أين انطلقنا، من خلال العمل الكبير الذي عمله المدرب، وسنمضي معًا نحو كأس السوبر».

وأضاف: «بفضل فيتشينزو إيتاليانو مدرب الفريق استطعنا الفوز بكأس إيطاليا، لكن يجب أن نحترم الفرق المنافسة على اللقب، سنقدم كل ما يلزم للوصول إلى المباراة النهائية، هم يرغبون بتحقيق ذلك، ومن الممتع الحضور هنا للعب المنافسة».

واختتم سيلفيستري حديثه وقال: «لا يوجد سبب معين لتقديمنا أداءً مميزًا ضد الإنتر الموسم الماضي، هذا أمر انتهى، علينا الآن التركيز في الحاضر، نحتاج أحيانًا لبعض الحظ، لكننا نملك الطموح الكبير، وما تحقق سابقًا لا قيمة له، الأهمية تكمن في مواجهة الجمعة».