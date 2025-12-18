الأحد.. الأهلي يطير إلى بغداد

يغادر لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ظهر الأحد المقبل، على متن طائرة خاصة إلى بغداد العاصمة العراقية، وذلك استعدادًا لمواجهة الشرطة، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الزوراء، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأهلي سيجري تدريبًا واحدًا على ملعب المباراة، على أن تعود البعثة إلى جدة بعد نهاية المواجهة مباشرة.

وبيّن المصدر، أن الألماني ماتياس يايسله سيفتح مساء الخميس ملف المواجهة الآسيوية، وسط غياب الثلاثي السنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، لارتباطهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم إفريقيا التي تفتتح منافساتها الأحد المقبل في المغرب.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في مجموعة «الغرب» برصيد 10 نقاط، بعد الفوز على ناساف الأوزبكي «4ـ2»، والغرافة القطري «4ـ0»، والسد «2ـ1»، والتعادل ضد الدحيل «2ـ2»، قبل الخسارة أمام الشارقة «0ـ1».