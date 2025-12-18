كيفو: بولونيا ند قوي.. وفخور بقيادة الإنتر

أكد الروماني كريستيان كيفو، مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم على أهمية تحقيق لقب كأس السوبر، معتبرًا أن خصمه بولونيا يقدم مستويات ممتازة قبل مواجهتهما في الدور نصف النهائي الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وقال كيفو خلال المؤتمر الصحافي الخميس: «هي بطولة من مباراتين ونريد الفوز بها، ونلعب كل مباراة برغبة وطموح، ونعمل على التحسن.. بولونيا يقدمون مستويات ممتازة، يملكون أسلوب عمل ممتاز، ولديهم الجودة، وهم خصم صعب. وفيما يخص هاكان لقد تدرب، وسأقيّم ما إذا كان سيبدأ المباراة غدًا، اعتدنا على اللعب خلال 72 ساعة، وتركيزنا منصب على المباراة غدًا».

وأضاف المدرب الروماني :«إنه شرف عظيم لي أن أدرب هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين، بغض النظر عن الصعوبات التي جلبت المرارة العام الماضي، أنا سعيد من أجل اللاعبين والجماهير، نعمل بطريقتنا المعتادة كل يوم لنحاول أن نجعل الجميع يرى هذا الفريق يحقق النجاحات، لأنهم يستحقون النجاحات بناء على ما يقدمونه داخل أرضية الميدان.. قدمنا المجهود، وجلبت لهم الدافع والرغبة لكي نفوز بأي لقب لنسعد الجميع، وعملنا ما يلزم ليكون اللاعبون متحمسون وفخورون، وحينما تخسر بطريقة غير مستحقة يكون الرأس مرفوعًا داخل الملعب، لأننا نحرص على تقديم كل ما لدينا داخل الميدان».

من جانبه، نفى أليساندرو باستوني، لاعب الفريق الأخبار حول وجود مشاكل في الفريق وقال: «هذا الموسم، نحن نتفوق في دوري الأبطال والدوري، ليس لدي ما أحتج عليه، وفخور بزملائي، على الرغم من وجود بعض الشائعات التي تتحدث عن مشاكل داخلية».

وأضاف باستوني: «بالتأكيد أنها فرصة مهمة لعب هذه البطولة، تفوز بمباراتين، وتحقق اللقب. سنواجه فرقًا قوية، سنواجه بولونيا غدًا وهو فريق قوي، ونملك الرغبة لتقديم كل شيء للفوز.. سنواجه فريقًا شكل لنا صعوبات العام الماضي، سنلعب بطريقتنا الخاصة، ولدينا فرصة كبيرة في لقاء الغد، إنه موسم مزدحم، المدرب قدم لنا المساعدة والحافز، لا أقول ذلك لأنه موجود، بل لأنه صاحب فضل كبير على أدائنا، تحديدًا من الناحية الذهنية».

وتحتضن الرياض منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025 بمشاركة 4 فرق هي إنتر ميلان، إي سي ميلان، نابولي، وبولونيا.