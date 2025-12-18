السوبر .. فكرة صحافي عطلتها سول

التحقت كرة القدم الإيطالية متأخرةً بركب أهم بطولات السوبر على الصعيد الأوروبي، وسبقها الفرنسيون والإسبان والألمان والبرتغاليون وقبل ذلك جميعًا الإنجليز.

استُحدِث كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وكان مفترضًا إجراء مباراته، التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس، صيف العام ذاته، لكنها تأجلت إلى صيف العام التالي، لتعارض الموعد الأول مع أولمبياد سول.

لذا، لُعِبَت النسختان الأولى والثانية من البطولة في عامٍ واحد، وتُوِّج إيه سي ميلان باللقب الافتتاحي وغريمه إنتر ميلان بالثاني.

ويذكر موقع «إن إس إس سبورتس» الإلكتروني الرياضي أن البطولة انبثقت من فكرة لصحافي اقترح إجراء مباراة بين سامبدوريا، بطل كأس البلاد لموسم 1987ـ1988، وإيه سي ميلان، بطل الدوري عن الموسم ذاته.

وعرض الصحافي إيزيو دورسي، من صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الرياضية الإيطالية، مقترحه على تجمع مرموق من مشجعي سامبدوريا، كانت تسعى إلى نشر قصة نجاح ناديها في تلك الأعوام، فتبنَّى الاتحاد الإيطالي للعبة الفكرة ونفذها على أرض الواقع.

وخلال العقد ذاته، ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، انطلق سوبر إسبانيا، في 1982، وسوبر ألمانيا، في 1987. في حين بدأ سوبر فرنسا، المسمى حاليًا «كأس الأبطال»، عام 1955.

ولا يوجد في بلاد مهد اللعبة ما يُسمّى كأس السوبر، لكن يُشار إلى مباراة درع المجتمع السنوية، التي استُحدِثَت عام 1908، بوصفها «سوبر إنجلترا».

أما البرتغاليون فبدأوا كأس السوبر المحلية في 1979، وهو ذاته عام ظهور كأس السوبر البلجيكي.

واستؤنفت كأس السوبر الهولندي بنسختها الثانية في 1991، بعد 42 عامًا من الأولى، التي جرت عام 1949.

وعلى المستوى القاري، ظهرت كأس السوبر الأوروبي عام 1973، وتجمع سنويًا بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.