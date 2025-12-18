الحمر.. «قعيد» الأول في شلفا ولي العهد

أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته العاشرة، نتائج الفائزين في اليوم الـ18 من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة الجمل في شوط شلفا ولي العهد بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام لجنة التحكيم، الخميس.

وحصل يزيد المطيري، المعروف بلقب «قعيد»، على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني عيد السحمة، وعبد الرحمن المقبل ثالثًا، واختتم قائمة الترتيب محمد مسيفر مفلح السواط في المركز الرابع.

وتستمر منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، الجمعة، بإعلان نتائج شوط الرؤية تمهيدي «شقح» وفردي جل «الشعل».