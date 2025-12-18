الأحد.. الأولمبياد الخاص ينظم منافسات السلة

ينظم الأولمبياد الخاص السعودي المسابقة الوطنية لكرة السلة خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر الجاري، في المجمع الرياضي بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بمدينة الرياض، بمشاركة 9 أندية من مختلف مناطق السعودية، بحسب بيان نشره الخميس.

ويشارك في المسابقة كل من نادي القصيم لذوي الإعاقة، غزلان الصحراء للأولمبياد الخاص، الغدير للأولمبياد الخاص، الجوف لذوي الإعاقة، الرياض لذوي الإعاقة، إيفاء للأولمبياد الخاص، عسير لذوي الإعاقة، التأهيل للأولمبياد الخاص ونادي الأحساء لذوي الإعاقة.

وتنطلق المسابقة الأحد المقبل في الـ 01:00 ظهرًا، فيما تُستكمل المنافسات الإثنين ابتداءً من الـ 10:00 صباحًا، وتُختتم بإقامة مراسم التتويج.

وتنظم هذه المسابقة كختام للموسم الرياضي 2025م، ضمن جهود الأولمبياد الخاص السعودي في تطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، وتعزيز مشاركتهم في بيئة رياضية منظمة وآمنة، تعكس قيم الشمول والتمكين وروح المنافسة الإيجابية.

ويصاحب المسابقة إجراء الفحوص الطبية بقيادة مديري الصحة ضمن برنامج اللاعبون الأصحاء، تشمل عددًا من التخصصات الصحية، وذلك حرصًا على سلامة اللاعب وجاهزيته.

كما يصاحب المنافسات ملتقى للأهالي بالتعاون مع لمة الأهالي بمركز إفادة، يتضمن جلسات تثقيفية تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في دعم اللاعبين واللاعبات.

ويؤكد الأولمبياد الخاص السعودي التزامه باستمرار المسابقات على مستوى السعودية، وحرصه على توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور اللاعبين بما يسهم في ترسيخ دور الرياضة في بناء مجتمع صحي شامل عبر الرياضة.