أوتيلي: جماهير ميلان 550 مليونا

يلعب القسم التسويقي بنادي إي سي ميلان الإيطالي دورًا مهمًا في عملية تعزيز علامته التجارية حول العالم، وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية.

التقت «الرياضية» الألماني مايكل أوتيلي، مدير الإيرادات في نادي إي سي ميلان ، للحديث عن كأس السوبر الإيطالي ومشاركة فريقه الأول لكرة القدم في النسخة الجارية في الرياض.

أوتيلي تحدث عن كيفية تعزيز انتشار النادي، وبناء القاعدة الجماهيرية بشكل مستدام، وتحويلها إلى أثر مادي ملموس في المنطقة، وأهمية السوق السعودي لاستراتيجية النادي الإيطالي التسويقية.

01

ما المعايير التي تضعونها في سبيل التواصل مع جماهيركم؟

إذا نظرت إلى نادينا، ستجد أننا نملك قاعدة جماهيرية يصل عددها إلى 550 مليون مشجع، ويعطينا هذا الأمر مسؤولية كبيرة، لإبقاء القيم التي يمثلها نادي ميلان، وهي مهمة جدًا للمجتمع، تلك القيم لا تبقى فقط في الجماهير التي تنتمي للنادي، بل تنتمي للمجتمع أيضًا، لهذا فإن القيم والمستهدفات، هي جوانب مهمة في أسلوب تواصلنا مع الجماهير، ومع شركائنا جميعًا.

02

نحن في الرياض، في قلب الشرق الأوسط.. لماذا هذه المنطقة مهمة للنادي؟

الشرق الأوسط هي منطقة مهمة لاستراتيجية انتشارنا العالمي، إذا أردنا تبسيط المسألة، وقسمنا العالم، سنقسمه إلى أربعة أقسام، لدينا سوقنا المحلي، وهو إيطاليا وأوروبا، وهذا القسم كبير، والجماهيرية يدفعها أمران، الانتماء بأنواعه، والنتائج. لدينا الصين كقسم ثان، وآسيا بعمومها، نمو الجماهيرية هناك جاءت بسبب نجاحات النادي التاريخية، ومن المهم لنا أن نقوم بدراسة الصين ليس من ناحية تجارية، بل من ناحية ثقافية أيضًا. لدينا القسم الثالث وهو قارة أمريكا الشمالية، فهذا القسم يشكل أكبر سوق تجاري رياضي في العالم، ولدينا مستثمر أمريكي يستثمر في الترفيه والرياضة والإعلام، لهذا فهذا السوق نلتفت إليه بصورة بديهية. أما عن الشرق الأوسط، يشكل لنا أهمية قصوى بسبب قاعدتنا الجماهيرية هنا، نملك هنا أكثر من 6.5 مليون مشجع، كما أننا نجد إقبالًا كبيرًا كلما أتينا إلى، هنا فعلى سبيل المثال لا الحصر: نلحظ أنه كلما نأتي إلى هنا نجد أن المشجعين السعوديين يهتفون لنا بحرارة، لذا فهي فرصة ممتازة لنا للتوسع التجاري.

03

كيف ستحرصون على ملاءمة عملكم التجاري مع الثقافة المحلية هنا في السعودية؟

ما اكتشفناه، هو أننا يجب أن نعرف قوة انتشارنا في السوق المحلي هنا في السعودية، لنعرف السوق وندرسه بشكل جيد. وكذلك علينا أن نعي أهمية اللحظات الثقافية المهمة للمواطنين، والقيم التي يمثلها المواطن هنا، وبعد ذلك، تدمجها في استراتيجيتك، فهذا أمر مهم للغاية. إذا استشهدنا مثلًا بالسوق الأمريكي، فإن ذلك السوق يتحلى بالبساطة، إذا كان لديك تداخل مع الجانب الترفيهي والإعلامي والرياضي، ومتوافقًا مع ثقافة «البوب»، سيكون لك وجود هناك.

نشعر أن السر في نجاحنا هنا، هو تداخلنا مع الثقافة المجتمعية واندماجنا معها، وهذا يعني افتتاح أكاديميات، والحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح مكاتب خاصة، والشركاء المحليين مهمين لمساعدتنا بالاندماج مع المشجع المحلي، ونحن محظوظون بمناسبة لعبنا بطولة كأس السوبر الإيطالي، ومحظوظون بأننا فزنا بالبطولة العام الماضي، لأن هذه النجاحات تجلب الجماهير.

04

ما أهمية السوبر الإيطالي في السعودية لاستراتيجيتكم؟

مهمة للغاية، فنحن لا نملك فرصة كبيرة للعب خارج حدودنا، وهي إيطاليا وأوروبا، قلت هذا في البداية حينما سئلت عن صناعة القصة، ومرجعية بيرلسكوني، التي يمكن أن تطبق على مالكنا الحالي، أكثر ما يمكن فعله بنجاح هو أن تجلب المنتج الأصلي للجماهير، لقد تمكنا من اللعب والفوز هنا العام الماضي، وكعلامة تجارية، أنت تبني علامتك من خلال المنتج المقدم داخل أرضية الميدان، من خلال لاعبيك، وأسلوب لعبك، والقيم التي تمثلها، آمل ألا يكون هناك بطاقة حمراء بالمناسبة.

05

قمتم ببعض المبادرات، مثل مبادرة افتتاح أكاديمية في مدينة جدة، ما أهمية هذا النوع كعلامة تجارية متخصصة في كرة القدم؟

المنتج الأصلي هو اللعبة، وميلان خلال 125 عامًا، أكثر ما قام بنشره هو المنتج الأصلي، لذا لدينا التزام داخلي بنشر المنتج الأصلي، والطريقة الأخرى لبناء العلامة التجارية، لسنا كشركة «أبل» أو «كوكا كولا» لا نملك مئات الملايين لننفقها على الحملات التسويقية، لكن ما نعتمد عليه في بناء علامتنا التجارية هو أن نجد الشركاء المثاليين، التجارب، ولحد ما، المنتج النهائي لتطويره وتوزيعه، وقميصنا هو النقطة المرجعية لهذه الاستراتيجية، حينما نتحدث عن أكاديمية، أو بناء مكتب، كل العوامل الثلاثة تجتمع مع بعضها.

06

لديكم جماهيرية كبيرة في السعودية، ما مدى الأهمية التي تعيرونها لهم؟

مهمون مثل بقية جماهيرنا التي تشجعنا في كل مكان، كل من يشجعنا يستحق أن نبادله بنفس المجهود الذي يبذله لتشجيعنا. بناء القاعدة الجماهيرية هو ما نقوم به، ولهذا الأمر عائد اقتصادي علينا أيضًا. إذا نظرت إلى المجتمع السعودي، فهو مجتمع شاب، والرياضة والاستثمار فيها وفي شبابها جزء مهم من رؤية السعودية 2030، ونحن سعداء لأننا نلعب دورًا ولو كان صغيرًا في هذا الحراك، ونأمل أن يمتد حضورنا هنا إلى مشاريع عديدة ومتنوعة.

07

قمتم بالعديد من المبادرات لتحضروا في السوق السعودي.. ما هو الجديد؟

يجب أن تملك في البداية شركاء أقوياء يملكون خبرات، ووصولًا، وعمقًا ليساعدوك في انتشار علامتك التجارية محليًا ودوليًا، أريد الوصول إلى مصممين موجودين في السعودية، مستعدون للعمل معنا على منتجات مختلفة، ربما ليس القميص الأساسي، لكن من خلال النظر إلى الفرص الأخرى التي يمكن أن ندرسها، ونستثمر فيها، لتكون موائمة للسوق المحلية، قمنا بأمر مشابه، مع نادي نيويورك يانكيز، لديهم أقوى علامة تجارية رياضية في العالم، وبفضل علاقة الملاك ببعضهم، استطعنا أن نصدر منتجات متخصصة مع نيويورك يانكيز، وصدرناها في الوقت الذي لعبنا فيه في ملعب يانكيز قبل عامين، يتطلب منا الجهد الكبير لأننا نرغب بالتداخل مع السوق المحلية هنا في السعودية لما هو أبعد من مباريات كرة القدم والمنتج الأصلي، ونحن نعمل على ذلك بكل حماسة.

08

ختامًا.. كيف سيظهر الفريق في بطولة كأس السوبر؟

نأمل أن يقوم الفريق بتكرار ما قام به العام الماضي، نريد البقاء هنا جميعًا مع الفريق حتى الإثنين المقبل والحصول على اللقب والاحتفال مع جماهير إي سي ميلان في السعودية.