الحكم يوقف مباراة الأخضر والإمارات

أوقف الحكم التشيلي كريستيان جاراي مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الإمارات، الخميس، في بطولة كأس العرب، بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة العاصمة القطرية.

ومع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة التي انتهى زمن حصتها الأولى بالتعادل السلبي، وأثناء دخول لاعبي المنتخبين، هطلت الأمطار بغزارة على ملعب المباراة، ما جعل الحكم يؤجل انطلاقته.

واجتمع الحكم مع مراقب المباراة بحضور مسؤولي المنتخبين، ليعلن تأخير الشوط حتى إشعار آخر.

إلى ذلك أكد لـ«الرياضية» المصري محمد كمال ريشة المحلل التحكيمي الحصري أن إيقاف أو إلغاء مباراة السعودية والإمارات يعود إلى الحكم.

وقال: «في حال استمر هطول الأمطار لوقت أطول يلغي الحكم المباراة وكتابة تقرير إلى اللجنة المنظمة لاتخاذ قرار بإعادة المباراة من بدايتها أو استكمالها من حيث توقفت بحسب لوائح البطولة».