العواد يقود الصحافة الرياضية العربية

فاز الدكتور تركي العواد برئاسة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالإجماع، وذلك في انتخابات الجمعية العمومية في قاعة فندق سويس أوتيل في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء.

وجاء انتخاب الدكتور العواد خلال الاجتماع الذي شهد مشاركة عربية واسعة من الاتحادات والجمعيات والروابط واللجان الذين يمثلون 18 دولة عربية، مثلما تم انتخاب النائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة آسيا وفاز به علي عيسى «قطر»، والنائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة إفريقيا وفاز به حسن خلف الله «مصر»، كما جرت انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي التي فاز بها الدكتور ولد الحسن «موريتانيا»، الدكتور هادي عبد الله «العراق»، عيسى شريدة «البحرين»، بدر الدين الإدريسي «المغرب»، رشيد نصار «لبنان»، ياسر عائس «السودان»، مازن الريس «سوريا»، عادل البلوشي «سلطنة عُمان»، وتم اعتماد ممثل فلسطين بالمقعد الدائم منتصر ادكيدك.

من جانبه، أوضح لـ«الرياضية» الدكتور تركي العواد أن فوز السعودية برئاسة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية امتداد للنجاحات التي تحققها البلاد في شتى المجالات، وانعكاس لرؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد ـ حفظه الله.

وقال :«أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على مساندته الدائمة للرياضة والرياضيين وثقته ودعمه لي خلال هذه الانتخابات التي تكللت ولله الحمد بفوز السعودية برئاسة الاتحاد».

وأكد العواد أن الاتحاد العربي سوف يشهد تفعيلًا كبيرًا لأنشطته في الفترة المقبلة، وسيعمل على مواكبة المرحلة بكل مهنية ومصداقية، مثمنًا الدعم الكبير الذي قدمته لجنة الإعلام الرياضي القطرية برئاسة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني في إنجاح أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية التي صادقت خلال اجتماعها على التقريرين الإداري والمالي وعلى تسمية الزميل محمد جميل عبد القادر رئيسًا فخريًا للاتحاد تقديرًا لعطائه ومسيرته الطويلة في خدمة الإعلام الرياضي.

وقدر الدكتور العواد الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السابق للاتحاد الزميل محمد جميل عبد القادر خلال الأعوام الطويلة الماضية التي شهدت الكثير من الإنجازات والعمل المضني في خدمة الإعلام الرياضي في الوطن العربي وتقوية أواصر المحبة بين الجميع.

وفي ختام كلمته قدم رئيس الاتحاد الدكتور العواد الشكر والتقدير إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لدعمه الشخصي له ودعمه الكبير لبرامج الاتحاد العربي المقبلة.

كانت الجمعية العمومية قد اختارت لجنة الانتخابات برئاسة أمجد المجالي «الأردن» وعضوية د. سطام السهلي «الكويت» ورجاء السعداني «تونس» والتي أشرفت على سير الانتخابات.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور تركي العواد وحضور كافة الأعضاء وانتخبت كلًا من الدكتور هادي عبد الله وبدر الدين الإدريسي وياسر عائس نوابًا للرئيس، مثلما تم تعيين الزميل عوني فريج أمينًا عامًا للاتحاد.