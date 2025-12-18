الطليان.. 6 تحديات في السعودية

توَّجت الملاعب السعودية أربعة فرقٍ بكأس السوبر الإيطالي، قبل استضافة البطولة للمرة السادسة بين 18 و22 ديسمبر الجاري، بمشاركة فريق إيه سي ميلان الأول لكرة القدم ونابولي وإنتر ميلان وبولونيا.

واحتضنت جدة، على ملعب «الإنماء»، باكورة نسخ البطولة في السعودية، وجرت الأربع الأخرى في الرياض، بواقع ثلاث على ملعب «الأول بارك» وواحدة على ملعب الملك فهد الدولي.

وفيما رفع يوفنتوس الكأس في جدة، احتفل بها في الرياض إنتر ميلان، مرتين، وإيه سي ميلان، ولاتسيو.

وأصبحت السعودية، في الأعوام الأخيرة، موطِنًا لمنافسات كأسي السوبر الإيطالي والإسباني.

وفي مطلع 2019، تواجه فريقا يوفنتوس وإيه سي ميلان على ملعب «الإنماء» لتحديد بطل السوبر 2018. وفازت «السيدة العجوز» 1ـ0 بهدفٍ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي منذ مطلع عام 2023.

وقبل انقضاء العام ذاته، تغلب لاتسيو 3ـ1 على حامل اللقب، في ملعب «الأول بارك»، محتفلًا بنسخة 2019 من البطولة.

وعادت المسابقة إلى الرياض مطلع 2023، لكن على ملعب الملك فهد الدولي، الذي شهِد فوز إنتر ميلان 3ـ0 على إيه سي ميلان.

وأجريت النسختان التاليتان على «الأول بارك»، لكن بشكل مختلف، مع اتساع دائرة المشاركة لتشمل أربعة فرق بدلًا من اثنين.

وخاضت فرق إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو وفيورنتينا أول نسخةٍ بالنظام الجديد، وكسِبها الإنتر إثر تغلبه 1ـ0 على نابولي.

ونظمت النسخة التالية في يناير الماضي بمشاركة حامل اللقب وإيه سي ميلان ويوفنتوس وأتلانتا. واحتفل إيه سي ميلان باللقب بعدما قلب تأخره بهدفين أمام الإنتر في النهائي إلى انتصارٍ بنتيجة 3ـ2.

وقبل النسخ الخمس في السعودية، خرج السوبر من إيطاليا في تسع نسخٍ استضافت الصين أربعًا منها، مقابل اثنتين في الدوحة، عاصمة قطر، واثنتين في الولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن دي سي وإيست رذرفورد، مع نسخة واحدة في طرابلس، العاصمة الليبية.