سوبر إيطاليا.. 10 أبطال مروا من هنا

ينشط عددٌ من أبطال كأس السوبر الإيطالي، التي تنطلق منافسات أحدث نُسخِها الخميس، على صعيد دوري روشن السعودي. ولا يقتصر ذلك على 8 لاعبين، بل يشمل مُدربَين.

وتُوِّج بآخر نسخ هذه المسابقة الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الهلال، مطلع العام الجاري مع إيه سي ميلان وتحت قيادة البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، مدرب الاتحاد الحالي.

انتزع كونسيساو الذهب على حساب الإيطالي سيميوني إنزاجي، مدرب الهلال حاليًا وإنتر ميلان سابقًا، عندما هزم إيه سي ميلان جاره وغريمه التقليدي بثلاثة أهداف، أحرز هيرنانديز أحدها، مقابل هدفين.

وإنزاجي هو البطل التاريخي للمسابقة من بين المدربين، مع حصوله عليها خمس مرات، اثنتان مع لاتسيو وثلاث مع الإنتر. وثلاثٌ من هذه الألقاب تحققت في السعودية، 2019 مع لاتسيو و2022 و2023 مع فريق مدينة ميلانو الأزرق والأسود.

وأسهم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط الهلال، في تحقيق مدرّبه الحالي لقبَي لاتسيو، اللذين يرجع الأول منهما إلى عام 2017.

وتُوِّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بسوبر إيطاليا عامي 2018 و2020 مع يوفنتوس، وأحرز هدف الفوز 1ـ0 على إيه سي ميلان في نسخة 2018، الأولى من البطولة في السعودية، وأحد هدفي الفوز 2ـ0 على نابولي في نسخة 2020.

وكان البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن الهلال، زميلًا لرونالدو في التتويج الأول، وزامله التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، في التتويج الثاني.

ومن النصر أيضًا، فاز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم الوسط، مع إنتر ميلان بالسوبر عامي 2021 و2022، وحصل الجناح الفرنسي كينجسلي كومان على سوبر 2015 مع يوفنتوس.

وسدد السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، ركلة الجزاء الأخيرة والحاسمة التي أعلنت، مع ولوجها شباك يوفنتوس، عن فوز نابولي، فريقه السابق، بكأس السوبر الإيطالي 2014.

وتجري البطولة في السعودية للمرة السادسة، والرابعة على التوالي، بعد 2018 في جدة ونسخ 2019 و2022 و2023 و24- 2025 في الرياض.