بعد شوط واحد.. إلغاء مباراة الأخضر والإمارات

ألغيت مباراة تحديد ثالث كأس العرب «فيفا قطر 2025» بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي، الخميس، على ملعب خليفة الدولي في الريّان، بعد تعذر استكمالها بسبب الأحوال الجوية.

وأعلن المذيع الداخلي للملعب إلغاء المباراة بعد انتظار طويل تلا توقف اللعب بداعي هطول الأمطار والتقلبات الجوية، عقب نهاية الشوط الأول.

بدوره، أعلن الاتحاد الإماراتي، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إلغاء اللقاء بقرار من «فيفا» نظير الأحوال الجوية.

وخيّم التعادل السلبي على الشوط الأول، ثم غادر أعضاء المنتخبين أرض الملعب، وبعد الاستراحة عادوا لاستئناف النصف الآخر من المباراة، لكن الحكم الدولي التشيلي كريستيان جاراي طلب من اللاعبين التوجه مجددًا إلى غرف تبديل الملابس، بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمُّع المياه في أرضية الملعب.

ولم يبث الاتحاد السعودي أو الدولي عبر أي من حساباتهما أي منشور حول القرار حتى لحظة كتابة هذه السطور.