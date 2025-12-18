فيفا: الحكم ألغى المباراة.. ونحدد ثالث كأس العرب لاحقا

يتحدَّد ثالث كأس العرب «فيفا قطر 2025» بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان رسمي بثّه «فيفا»، مساء الخميس، عقب تعذُّر استكمال مباراة البرونزية بين المنتخبين السعودي والإماراتي، على ملعب خليفة الدولي في الريّان، بسبب الأحوال الجوية.

وأكد فيفا، عبر البيان، اتخاذ حكم المباراة قرار الإلغاء حرصًا منه على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين داخل الملعب.

وأفاد الاتحاد الدولي: «تم إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، بين منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظرًا للأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيط الملعب المستضيف».

وأضاف: «على الرغم من احتفاظ الملعب بجاهزيته التشغيلية الكاملة وبقاء أرضية الملعب في حالة جيدة، فقد اتُّخذ هذا القرار من قبل حكم المباراة حرصًا على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين داخل الملعب».

وتابع: «ستُحدِّد اللجنة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA صاحب المركز الثالث في وقت لاحق».

وخيّم التعادل السلبي على الشوط الأول، ثم غادر أعضاء المنتخبين أرض الملعب، وبعد الاستراحة عادوا لاستئناف النصف الآخر من المباراة، لكن الحكم التشيلي كريستيان جاراي طلب من اللاعبين التوجه مجددًا إلى غرف تبديل الملابس، بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمُّع المياه في أرضية الملعب.

ولاحقًا وبعد انتظار طويل أعلن المذيع الداخلي للملعب إلغاء المباراة، وتلاه صدور الإفادة الرسمية من فيفا.