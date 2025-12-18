بعد البحرين وماليزيا.. مباراة الأخضر لا تكتمل مجددا

أضيفت مباراة أخرى غير مُكتملة لأرشيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد تسبُّب الأحوال الجوية في إنهاء قسري مبكّر لموقعة تحديد ثالث كأس العرب «فيفا قطر 2025» بين الأخضر والإمارات، مساء الخميس، على ملعب خليفة الدولي في الريّان.

وأوقف الحكم التشيلي كريستيان جاراي المباراة قبل بداية شوطها الثاني، والنتيجة لا تزال سلبية، وطلب من اللاعبين التوجه مجددًا إلى غرف تبديل الملابس، بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمُّع المياه في أرضية الملعب.

وبعد نحو 4 ساعات، أصدر الاتحاد الدولي بيانًا رسميًّا عبر منصة «إكس» أعلن فيه إلغاء المباراة، على أن تحدد لجنة مختصة في «فيفا» لاحقًا صاحب البرونزية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى اتخاذ الحكم قرار إلغاء المباراة حرصًا منه على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين داخل الملعب، بالنظر إلى الأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيطه.

ويرصد موقع المنتخب السعودي الإلكتروني مباراتين سابقتين للأخضر أنهيتا قبل انقضاء وقتهما القانوني، الأولى أمام البحرين 1972، والثانية أمام ماليزيا 2015.

وجاءت المباراة الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس الخليج الثانية، التي استضافتها السعودية، وقادها تحكيميًّا الدولي السوداني عابدين إبراهيم.

ويومها تقدم البحرينيون بهدف سجله حسن علي في الدقيقة 39، وخرجوا من الشوط الأول وبيدهم الأفضلية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، انقلبت الطاولة سريعًا، وسجل المنتخب السعودي هدفين متتاليين في الدقيقتين 50 و54 بتوقيع سعيد غراب، أولهما من ركلة جزاء.

وطبقًا للموقع، انسحب المنتخب البحريني عند الدقيقة 60، وألغيت نتائجه في الدورة، لكن ثُبِّتت نتيجة هذه المباراة لدى «فيفا».

وفي الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2018 توقفت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الماليزي على أرض الأخير عند الدقيقة 88 وقتما كان الصقور متقدمين 2ـ1، بسبب إطلاق الجماهير الألعاب النارية من مدرجات ملعب «علم شاه».

ولم يستأنف الحكم الهونج كونجي ليو كووك مان اللعب مجددًا، وكتب تقريرًا احتسب «فيفا»، بناءً عليه، النتيجة 3ـ0 لمصلحة المنتخب السعودي.