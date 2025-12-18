وزير الرياضة القطري يستقبل العواد

استقبل الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري، الدكتور تركي العواد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وعبر وزير الرياضة والشباب عن خالص أمنياته بالتوفيق للعواد في مهمته الجديدة رئيسًا للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، عقب فوزه بالمنصب بالتزكية خلال انتخابات الاتحاد التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي احتضنته الدوحة.

وشهدت عمومية الصحافة الرياضية فوز القطري علي عيسى بمنصب النائب الأول للرئيس عن قارة آسيا، وحسن خلف الله بمنصب نائب الرئيس الأول عن قارة إفريقيا، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد كل من: «الموريتاني الدكتور محمد ولد الحسن، والعراقي الدكتور هادي عبد الله، والبحريني عيسى شريدة، والسوداني ياسر عائس، والمغربي بدر الدين الإدريسي، والسوري مازن الريس، والعماني عادل البلوشي، والفلسطيني منتصر أدكيدك بمقعد دائم ـ لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد».