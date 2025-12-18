صدارة الهدافين تغازل مارتينيز

تلوح أمام الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، فرصة التفرّد بصدارة هدّافي كأس السوبر الإيطالي، التي تستضيفها السعودية للمرة السادسة.

ويتصدر مارتينيز لائحة الهدافين، برصيد أربعة أهداف، لكن بالشراكة مع مواطنه باولو ديبالا، مهاجم إيه إس روما حاليًا ويوفنتوس سابقًا.

ويشارك إنتر ميلان في النسخة الجارية من البطولة، مع إيه سي ميلان ونابولي وبولونيا.

وخلال النسخ الأربع الماضية من الكأس، أحرز مارتينيز هدفًا في كلٍ منها، مساهمًا في تتويج فريقه بثلاثة ألقاب، فيما اقتنص الغريم إيه سي ميلان لقب الموسم الماضي.

وفيما يقود مارتينيز هجوم الفريق الأزرق والأسود، يغيب ديبالا عن البطولة، ما يمنح الأول فرصة فض الشراكة معه والانفراد بصدارة الهدافين.

ويتقاسم أربعة نجومٍ معتزلون وصافة اللائحة، مع إحراز كلٍ منهم ثلاثة أهداف، وهم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والكاميروني صامويل إيتو، والأوكراني أندريه شيفتشينكو، والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

بينما أحرز 21 لاعبًا هدفين في السوبر، بينهم ثلاثةٌ من لاعبي النسخة الجارية، مع وجود المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي في صفوف بولونيا، والظهير الهولندي دينزيل دومفريس في الإنتر، والجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش في إيه سي ميلان.