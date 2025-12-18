قبل مواجهة الهلال.. الأهلي يقيل مدرب الرديف

قرَّرت إدارة شركة النادي الأهلي إقالة الإسباني إدواردو هيجيراس، مدرِّب الفريق الرديف المشارك في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا لكرة القدم، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

واتُّخذ القرار على خلفية سوء نتائج الفريق في المسابقة واحتلاله المركز الـ 14 ضمن جدولها برصيد 12 نقطة، بعد مرور 10 جولات، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن الاتفاق المتصدر.

وطبقًا للمصادر، ستحدِّد الإدارة الأهلاوية البديل خلال أيام، بعد دراسة ملفات عدد من المدربين، بمتابعة مباشرة من البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته ضمن البطولة أمام ضمك 2ـ2، فيما يستضيف الهلال، الأحد المقبل، لحساب الجولة التالية.