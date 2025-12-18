تأسيس رابطة الفنون القتالية برئاسة سطّام

أصدر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قرارًا بتأسيس رابطة الرياضات القتالية السعودية، وتعيين الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز رئيسًا.

وتضم عضوية الرابطة كلًا من الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والتشغيل باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية «نائبًا للرئيس»، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، ورئيس الاتحاد السعودي للمصارعة، ورئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو، ورئيس الاتحاد السعودي للجودو، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو.

وطبقًا لحساب اللجنة الأولمبية السعودية على منصة «إكس» تتضمن مهام الرابطة بناء ودعم الشراكات الاستراتيجية لتطوير الرياضات القتالية، وتعزيز أساسياتها، وموائمة جدول البطولات المحلية مع الدولية وتمكين الأندية من المشاركة دوليًا، وتمويل مبادرات تمكين الرياضات القتالية، وبناء نظام تدريب معتمد لتطوير الرياضيين، وبناء نموذج لرفع مستوى المدربين في الأندية، وتسهيل إتاحة المرافق التدريبية للاتحادات والأندية.