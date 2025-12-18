عادل رقم الأخضر.. المغرب بطل العرب

قاد المغربي عبد الرزّاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العرب، للمرة الثانية عبر تاريخ «أسود الأطلس»، بعد التغلب على الأردن 3ـ2، مساء الخميس، في نهائي نسخة «فيفا قطر 2025» على ملعب لوسيل.

وأسهم حمد الله بتسجيله هدفين، في قلب تأخر المنتخب المغربي 1ـ2 خلال المباراة، إلى انتصار منح بلاده ذهب البطولة.

وأصبح المغرب ثاني أكثر المنتخبات تحقيقًا لكأس العرب، بالتساوي مع السعودية، وخلف العراق، صاحب الأربعة ألقاب.

وتوجّ المغاربة باللقب العربي بعد انتظار دام 13 عامًا منذ فوزهم بالبطولة للمرة الأولى في 2012.

وتقدّم المنتخب المغربي أولًا بتسديدة من قبل خط منتصف الملعب أطلقها أسامة طنان، لاعب الوسط، في الدقيقة الرابعة.

واستطاع الأردن قلب النتيجة بفضل هدفين للجناح علي علوان في الدقيقتين 48 و68. وجاء ثانيهما من ركلة جزاء احتسبها الحكم السويدي جلين نيبرج.

ومع دخول المباراة أنفاسها الأخيرة استطاع حمد الله إدراك التعادل في الدقيقة 87، بعد ربع ساعة من دخوله بديلًا لطنان، صاحب الهدف المغربي الأول.

وفرض هدف مهاجم الشباب على المباراة وقتين إضافيين، مدة كل واحد منهما 15 دقيقة، من أجل فض الاشتباك وتحديد الطرف الفائز.

وفي الدقيقة 100، العاشرة من الوقت الإضافي الأول، استطاع حمد الله تسجيل هدف الفوز باللقب.

وشارك في البطولة المنتخب الثاني للمغرب، فيما يستعد المنتخب الأساسي لخوض غمار كأس أمم إفريقيا في بلاده، بدءًا من 21 ديسمبر الجاري.

وواكب اللقاء 84 ألفًا و517 مشجعًا احتشدوا داخل مدرجات ملعب لوسيل في قطر، وهو رقم قياسي للحضور خلال المحفل العربي.

وتخطى هذا الحضور ما سجلته مباراة السعودية والمغرب في ختام دور المجموعات على أرض الملعب ذاته، التي شاهدها 78 ألفًا و131 مشجعًا من المدرجات.