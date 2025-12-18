مارس.. «فيناليسميا» تجمع الأرجنتين وإسبانيا بالدوحة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، أن إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا ستواجه الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا ضمن مباراة «فيناليسميا» في قطر مارس المقبل.

وأعيد إحياء المنافسة بين بطلي القارتين في عام 2021، عندما عارض اتحاد القدم الأوروبي واتحاد «الكونميبول» خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتنظيم كأس العالم كل عامين.

وفازت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي 3ـ0 على إيطاليا في المباراة التي جرت عام 2022، وسيعود المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية إلى ملعب لوسيل في قطر حيث توج بطلًا للعالم قبل ثلاثة أعوام.

وستلعب المباراة 27 مارس 2026، وستنطلق في تمام الـ 09:00 مساء بالتوقيت المحلي.

والتقى منتخبا إسبانيا والأرجنتين في 14 مناسبة، وفاز كل منهما ست مرات.