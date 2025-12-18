من مدرجات «الأول بارك».. نجم الهلال يراقب حارس نابولي

شاهد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، مباراة فريقي إيه سي ميلان ونابولي، في نصف نهائي السوبر الإيطالي، من مدرجات ملعب «الأول بارك»، مساء الخميس، وتابع مشاركة أخيه فانيا، حارس مرمى نابولي.

وحسبما رصدت «الرياضية»، وصل نجم الهلال إلى منشأة الملعب قبل نصف ساعة من انطلاق المباراة، وبرفقته عدد من أفراد عائلته.

وفانيا أصغره من شقيقه سافيتش بنحو عامين، ويمثّل نابولي منذ بدء الموسم الجاري مُعارًا من تورينو في البلد ذاته.

ويشارك فانيا بصفة أساسية مع فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وتشمل صفقة إعارته بندًا يلزم النادي بشراء عقده مقابل 21 مليون يورو تُدفَع على 4 أعوام.

وبحضور الحارس الصربي، فاز نابولي 2ـ0 على إيه سي ميلان، وتأهل لملاقاة الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبولونيا، المقرّرة الجمعة، في المباراة النهائية الاثنين.