المرة الرابعة على التوالي.. حسم نهائي كأس العرب بعد التمديد

حُسم لقب كأس العرب للمرة الرابعة على التوالي والخامسة تاريخيًا، بعد الوقت الأصلي للمباراة النهائية.

وتمدّد نهائي البطولة بين المنتخبين المغربي والأردني، مساء الخميس، على ملعب لوسيل في قطر، إلى وقتين إضافيين، بعد تعادلهما 2ـ2 خلال الزمن الأصلي.

واستطاع «أسود الأطلس» إنهاء اللقاء بهدف ثالث خلال الوقت الإضافي الأول، منتزعين اللقب العربي للمرة الثانية، بعد التتويج في 2012.

وتمدّدت المباريات النهائية للنسخ الثلاث السابقة من البطولة أعوام 2002 و2012 و2021 إلى وقت إضافي، وحسمت واحدة منها عبر ركلات الترجيح.

وحقق المنتخب السعودي لقب النسخة الأولى من الثلاث بفضل هدف ذهبي لمحمد نور، لاعب وسطه، أمام البحرين في الوقت الإضافي الأول من المباراة النهائية.

واحتاج المنتخب المغربي إلى ركلات الترجيح لربح لقب النسخة التالية، بعد تعادله مع تونس في الزمنين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية 1ـ1.

وفي قطر، انتزع المنتخب الجزائري لقب النسخة الماضية بفضل تسجيله ثنائية خلال الوقتين الإضافيين من المباراة النهائية التي جمعته بتونس.

وقبل هذه السلسلة، امتدّ نهائي نسخة واحدة إلى وقتين إضافيين، عام 1988، ويومها تعادل المنتخبان العراقي والسوري 1ـ1 خلال الزمن الأصلي، ولم يفصل بينهما سوى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ «أسود الرافدين».