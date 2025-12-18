تأجيل موعد الهلال

أجّلت الشركة المنفذة لتطوير ملعب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الخاص بنادي الهلال الموعد المقرر للتسليم إلى نهاية شهر يناير المقبل، حسبما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ويأتي التأجيل بحسب المصادر لعدم جاهزية الملعب الرئيس، وبعض المرافق الأخرى التي كان من المفترض جاهزيتها نهاية ديسمبر الجاري، إلى جانب أن عمليات التطوير الجارية حاليًا أجّلت التسليم بشكل مبدئي إلى نهاية يناير. وأضافت المصادر أن شركة الهلال تتابع عن قرب آخر التحديثات وعملية تطوير المقر الجديد لتدريبات النادي العاصمي الذي أبرم عقدًا في يوليو الماضي مع الجامعة لاستضافة مقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم. وفي أغسطس الماضي وقّع الهلال مع شركة الماجدية للتطوير العقاري لمدة ثلاثة مواسم تنال على إثرها حق التسمية لمركز تدريبات الهلال تحت مسمى «مركز الماجدية الرياضي» «Almajdiah Sport Hub»، إلى جانب عدد من الحقوق التجارية داخل وخارج الملعب.