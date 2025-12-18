رسميّا.. الأخضر يشارك الإمارات المركز الثالث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح كل من المنتخبين السعودي والإماراتي برونزية كأس العرب 2025 وتقسيم الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع بالمناصفة بينهما، بعد إيقاف مباراتهما، الخميس، على ملعب خليفة الدولي في مدينة الريان القطرية، ثم إلغائها لاحقًا، بسبب التقلبات الجوية.

وعبر تدوينة في منصة «إكس» ذكر «فيفا»: «بعد تعليق مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025™️ بين السعودية والإمارات، ثم إلغائها، ووفقًا للوائح والنظام الأساسي للفيفا، قررت لجنة المنتخبات الوطنية للرجال في الفيفا ما يلي: تُعلن المباراة تعادلًا سلبيًا (0-0)، ويُقسم المركز الثالث بين المنتخبين، كما تُجمع قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتُوزع بالتساوي بين الطرفين المشاركين».

وخاض المنتخبان الشوط الأول، وخيَّم عليه التعادل السلبي، ثم غادرا أرض الملعب، وبعد الاستراحة عادا لاستئناف النصف الآخر من المباراة، لكن الحكم التشيلي كريستيان جاراي طلب من اللاعبين التوجه مجددًا إلى غرف تبديل الملابس، بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمُّع المياه في أرضية الملعب.

ولاحقًا أعلن المذيع الداخلي للملعب إلغاء المباراة، فيما أصدر «فيفا» بيانًا، بعد نحو 4 ساعات من توقف اللعب، أكد خلاله صدور القرار رسميًا.

وخلال البيان، أفاد فيفا باتخاذ حكم المباراة قرار الإلغاء حرصًا منه على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين داخل الملعب.

وذكر: «تم إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، بين منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظرًا للأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيط الملعب المستضيف».

وأضاف: «على الرغم من احتفاظ الملعب بجاهزيته التشغيلية الكاملة وبقاء أرضية الملعب في حالة جيدة، فقد اتُّخذ هذا القرار من قبل حكم المباراة حرصًا على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين داخل الملعب».

وتابع: «ستُحدِّد اللجنة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA صاحب المركز الثالث في وقت لاحق».

وقررت لجنة المنتخبات الوطنية للرجال في الفيفا منح البرونزية للمنتخبين وتقسيم الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع عليهما.