بلوكس وكيير إلى نصف النهائي

تأهل البلجيكي ألكسندر بلوكس والنرويجي نيكولاي بودكوف كيير إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي تستضيفها صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، الخميس.

وشهدت منافسات الجولة الثانية في المجموعة «الحمراء» تغلب البلجيكي بلوكس على الأمريكي نيشيش باسافاريدي، وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، فيما تمكّن الكرواتي دينو بريزميتش من تعويض خسارته الأولى بفوزٍ ثمينٍ على الألماني جاستن إنجل، بواقع ثلاثة أشواطٍ مقابل شوطٍ واحد.

وفي الجانب الآخر بمباريات المجموعة «الزرقاء» فقد تمكن النرويج كيير من العبورِ إلى دور الأربعة، بعد تغلبه على الإسباني رافاييل جودار بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما استعاد الأمريكي ليرنر تيين آماله بالانتصار على الإسباني مارتن لاندالوسي، بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوطٍ واحد.

وتختتم الجمعة مباريات دور المجموعات بالجولة الثالثة وتشهد المجموعة «الحمراء» مباراة تجمعُ الألماني جاستن إنجل والأمريكي نيشيش باسافاريدي، على أن يلعب الكرواتي دينو بريزميتش ضد البلجيكي ألكسندر بلوكس.

ويدشّن الإسباني رافاييل جودار مباريات المجموعة «الزرقاء»، عندما يلعب ضد مواطنه مارتن لاندالوسي، فيما يلعب النرويجي نيكولاي بودكوف كيير ضد الأمريكي ليرنر تيين.