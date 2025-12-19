نابولي ينتصر.. والرياض تكرس تفوق كونتي على ميلان

هزم فريق نابولي الأول لكرة القدم نظيره إيه سي ميلان 2ـ0 مساء الخميس على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

بذلك، استمر التفوق التام للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أمام الفريق الأحمر والأسود على صعيد مسابقات الكؤوس المحلية.

وأحرز الجناح البرازيلي ديفيد نيريس هدف نابولي الأول في الدقيقة 39. وأضاف المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند الهدف الثاني في الدقيقة 63. وتأهل فريقُهما إلى النهائي، المقرَّر الإثنين، لملاقاة الفائز من مواجهة الجمعة بين إنتر ميلان وبولونيا.

وكرَّست المباراة، التي حضرها جمهور غفير في المدرجات رغم برودة الجو، هيمنة كونتي على إيه سي ميلان ضمن مسابقات الكؤوس الإيطالية.

وهزم كونتي، لمّا كان مدربًا ليوفنتوس، المنافسَ ذاته مرتين لحساب كأس إيطاليا، الأولى في نصف نهائي 11- 2012، والأخرى في ربع نهائي الموسم التالي.

وقاد المدرب، صاحب الـ 56 عامًا، فريق إنتر ميلان إلى الفوز على الغريم إيه سي ميلان ضمن ربع نهائي نسخة 20- 2021 من كأس إيطاليا.

وعمَّقت الرياض، عبر نسخة كأس السوبر الجارية السادسة في السعودية، تفوُّق كونتي أمام الفريق الأحمر والأسود في الكؤوس المحلية.

لكن على الصعيد القاري، كان التفوق من نصيب إيه سي ميلان، الذي انتصر على كونتي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 22- 2023، ووقتها كان القائد الفني لنابولي مدربًا لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.