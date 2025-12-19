جوائز كأس العرب.. أفضل لاعب وحارس مغربيين

حصل المغربي محمد حريمات، لاعب الوسط، على جائزة أفضل لاعب في كأس العرب «فيفا قطر 2025».

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في جميع دقائق البطولة التي حققها منتخب بلاده بعد فوزه بالنهائي مساء الخميس على نظيره الأردني 3ـ2.

ويلعب حريمات لفريق الجيش الملكي المغربي الذي انضم إليه عام 2020 قادمًا من منافسه القنيطري.

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى لزميله المهدي بنعبيد الذي خاض جميع مباريات المغرب في البطولة باستثناء اللقاء الأول أمام جزر القمر.

وحافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات عدا النهائي الذي تلقى خلاله هدفين أردنيين.

وحاز علي علوان، مهاجم الأردن، جائزة هدّاف البطولة برصيد 6 أهداف، منها ثنائية «النشامى» في النهائي.

أما جائزة اللعب النظيف فحصل عليها المنتخب السوري الذي خرج أمام المغرب في ربع النهائي.