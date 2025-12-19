مغمور يطيح بخيتافي.. و«الإضافي» ينقذ بلباو

فجّر فريق بورجوس الأول لكرة القدم، الناشط بدوري الدرجة الثانية، مفاجأة كبرى بتأهله لدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه 3-1 على ضيفه خيتافي، الخميس، في دور الـ32 للمسابقة.

وبادر أليكس سانكريز بالتسجيل لمصلحة خيتافي عند الدقيقة 32، لكن ديفيد جونزاليس تعادل لبورجوس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف إينيجو كوردوبا الهدفين الثاني والثالث لبورجوس عند الدقيقتين 57 و73 على الترتيب.

وفي مواجهة أخرى، أفلت أتلتيك بلباو من مفاجآت بطولة الكأس، بعدما تأهل لدور الـ16 للمسابقة، عقب فوزه الصعب 1-0 على مضيفه أورينيسي «الدرجة الثالثة».

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، حسم خلاله الفريق الباسكي تذكرة التأهل.

وسجل هدف الفوز لبلباو لاعبه ميكيل ياوريجيزار، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثالث.