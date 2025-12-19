نابولي.. سادس حضور في موقعة حسم السوبر

يخوض فريق نابولي الأول لكرة القدم مباراة حسم لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة، بعدما هزم إيه سي ميلان 2ـ0 مساء الخميس على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وينتظر نابولي، الذي يدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين إنتر ميلان وبولونيا الجمعة.

وتأهل الفريق السماوي إلى نهائي البطولة، خلال نسختها قبل الماضية، التي أجريت أيضًا في الرياض وكسِبها إنتر ميلان.

ورفعت تلك النسخة عدد الفرق المشاركة إلى 4 بدلًا من 2، وزاد عدد المباريات إلى 3.

وقبل تغيير نظام البطولة، التي استُحدِثَت عام 1988، كانت تُلعَب من مباراةٍ واحدةٍ كلّ عام، تجمع بين بطلَي الدوري والكأس المحليين.

وخاض نابولي تلك المباراة أربع مرات، تُوِّج في اثنتين باللقب وخسِر اثنتين.

وحقق الفريق لقبَي نسختي 1990 و2014 بالفوز على يوفنتوس. وأمام المنافس ذاته، أضاع لقبي 2012 و2020.

وتُوِّجت كتيبة كونتي بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، لذا تشارك في بطولة السوبر، التي تحتضنها الرياض للمرة الخامسة إجمالًا، والرابعة على التوالي.