المغرب ينتصر

حسم الوقتان الإضافيان انتصار المنتخب المغربي أمام نظيره الأردني 3ـ2، مساء الخميس، في نهائي كأس العرب، أمام حضور تجاوز تعداده 84 ألف متفرج يتقدمهم الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، الذي تابع اللقاء من المنصّة وسلّم الجوائز بعد نهايته.. كما حضر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والسويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وآخرون من كبار الشخصيات تصوير: سعد العنزي وبشير صالح ومحمد المانع