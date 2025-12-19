أليجري: نابولي أفضل.. ورابيو: الهزيمة ثقيلة

عبّر الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب فريق إيه سي ميلان الأول لكرة القدم، عن أسفه لمغادرة لاعبيه بطولتي كأس السوبر الإيطالي، وقبلها الكأس المحلية، الموسم الجاري.

وبعد الخسارة 0ـ2 من نابولي مساء الخميس في الرياض، ضمن نصف نهائي السوبر، صرح أليجري خلال مؤتمر صحافي: «يحدث عادةً في مثل هذه المباريات أن يكون الجو مشحونًا». واعترف بأفضلية نابولي قائلًا: «دافعوا أفضل منا، استقبلنا هدفين ومثلهما أمام ساسولو أخيرًا، علينا تحسين الحالة الدفاعية والتعلّم مما حدث»، كاشفًا عن استهدافه احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري المحلي.

وعدَّ مدرب إيه سي ميلان الخسارة، في نصف نهائي السوبر الإيطالي، فرصةً للتحسن والتطور، وشدّد: «يجب ألّا نيأس مما حدث، هدفنا الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل»، مُقدّمًا الشكر للمشجعين الذين حضروا إلى ملعب «الأول بارك» لدعم الفريق.

وخلال المؤتمر ذاته، وصف الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط الفريق، الخسارة من نابولي بـ «الثقيلة». وقال: «الفوز كان سيقودنا إلى النهائي، لذا هي هزيمة ثقيلة، وتثير غضب الفريق».

وتابع: «الحالة الدفاعية مهمة، وتساعدنا في الهجوم، ربما عانينا من بعض الهشاشة، وفقدنا بعض الصلابة واستقبلنا الأهداف، يتوجب علينا تحسين هذا الأمر والعمل ذهنيًا».

وأشار رابيو إلى صعوبة مثل هذه المباريات على فريقٍ مثل إيه سي ميلان يمتلك العديد من اللاعبين الشبان الذين يفتقدون إلى خبرة المباريات القوية.