كونتي: تفادينا رحلة الشك.. وهويلاند حاسم

ذكر الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الأول لكرة القدم، أن مواجهة لاعبيه صعبة على أي منافس إذا امتلكوا الطاقة ونالوا الراحة الكافية.

وتغلب نابولي 2ـ0 على إيه سي ميلان، مساء الخميس على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وتأهل إلى المباراة النهائية، التي تجمعه الإثنين بالفائز من مواجهة الجمعة بين إنتر ميلان وبولونيا.

وبعد الانتصار، قال كونتي عن لاعبيه خلال مؤتمر صحافي: «هذه المجموعة جيدة وملتزمة، وتقدم كل ما لديها من إمكانات».

وأضاف: «اليوم لعِبنا بعد أربعة أيام من مباراتنا السابقة، وليس ثلاثة كما حدث معنا قبل عددٍ من مبارياتنا الأخيرة، هذه المرة حصلنا على راحة إضافية، اللاعبون يحتاجون إلى الاستشفاء، ما أقوله دائمًا أننا فريق صعب على أي خصم ضدنا إذا امتلك لاعبونا الطاقة».

وشدد كونتي على أن الفوز كان مستحقًا ويدفع فريقه نحو المزيد. وأوضح: «خسِرنا الأحد من أودينيزي، وكنا سندخل في مرحلة شك لو خسِرنا بعدها، لكن تمكننا من الفوز أمام فريق مهم يمتلك لاعبين ذوي جودة عالية».

وعن مهاجمه الدنماركي راسموس هويلاند صاحب الهدف الثاني، قال: «راسموس لاعب شاب، عمره 22 عامًا، وأمامه مستقبل باهر، كلما لعِب معنا ازداد خبرة ومعرفة، اليوم كان حاسمًا، ولديه فرصة للنمو والتطور، نقترب منه وندعمه».

وتحدث كونتي عن المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط إيه سي ميلان، ووصفه بـ «اللاعب العظيم»، وأبان: «حضّرنا للمباراة من الناحية الفنية على أساس وجود مودريتش، وعندما دخل إلى أرضية الملعب تعاملنا معه بشكل جيد».

وذكر الإيطالي ليوناردو سبيناتزولا، ظهير نابولي، خلال المؤتمر ذاته، أن الضغط على المنافس بطريقة "رجل لرجل" تناسب الفريق.

وصرّح: "طبقنا العديد من الأمور التي طلبها المدرب، نقاتل دومًا على الكرة، الفرق ترانا وتعرف مستوانا، وطريقة الضغط برجل لرجل تناسبنا وتمنحنا وضعية أفضل في الملعب".

وعبّر سبيناتزولا عن سعادته بالحضور إلى الرياض، مستضيفة السوبر الإيطالي، وتطرق إلى زميله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، العائد إلى التدريبات بعد إصابة طويلة، قائلًا: "لوكاكو قائد بالنسبة لنا، من الجيد عودته، سيكون حاسمًا وسيعود بسرعة، إنه لاعب مهم للغاية ونحن محظوظون بوجوده معنا".