بعد التتويج العربي.. حمد الله يعتزل دوليّا

أعلن المغربي عبد الرزّاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، اعتزاله اللعب دوليًا، بعد قيادته «أسود الأطلس» للفوز بكأس العرب في قطر.

وسجّل حمد الله هدفين في مرمى الأردن خلال المباراة النهائية، الخميس، على ملعب لوسيل، ليبدّل المغاربة تأخرهم 1ـ2 إلى انتصار 3ـ2.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال للإعلاميين: «هذه آخر مباراة لي بقميص المغرب، وسعيد بهذا اللقب الذي يعوّضني عن أعوام عجاف تمنيت الحضور فيها مع المنتخب لأحصل على ما يناسب قيمتي وأقدِّم الإضافة، وللأسف أتت متأخرة، لكن الأهم أنها جاءت».

وشارك حمد الله في المباراة بدءًا من الدقيقة 72 بعد دخوله بديلًا لزميله أسامة طنان، صاحب الهدف المغربي الأول.

وسجَّل مهاجم الشباب هدف التعادل للمغرب في الدقيقة 87 فارضًا تمديد المباراة لوقتين إضافيين.

وفي الدقيقة 100، العاشرة من الوقت الإضافي الأول، سجّل هدف الفوز ليهدي المنتخب المغربي اللقب العربي الثاني عبر تاريخه.

وبدأ حمد الله مسيرته الدولية عبر مباراة تجريبية أمام بوركينا فاسو في 29 فبراير 2012 انتهت مغربية بهدفين نظيفين.

ويخلو سجله الدولي من أي مشاركة في كأس الأمم الإفريقية، فيما لعب 4 مباريات ضمن بطولة كأس العالم، جميعها خلال نسخة 2022 التي سطر فيها المغرب التاريخ بنيله المركز الرابع.

ويتضمن رصيده الدولي 29 مباراة، و13 مساهمة تهديفية، بواقع 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وخاض حمد الله بطولة كأس العرب 2025 برفقة المنتخب الثاني للمغرب، في وقت يستعد فيه المنتخب الأساسي لبدء مشواره ضمن كأس أمم إفريقيا على أرضه.

ولم يشارك لاعب «الليوث» مع المنتخب الأساسي للمغربي منذ ظهوره في مباراة تجريبية أمام الرأس الأخضر بتاريخ 12 يونيو 2023 انتهت بالتعادل السلبي.