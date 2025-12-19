القريشي ضحية جديدة بعد النعيمات

تعرض المنتخب الأردني الأول لكرة القدم لضربة أخرى بعد إصابة أدهم القريشي،بقطع في الرباط الصليبي، الخميس، خلال نهائي كأس العرب في قطر، وفق ما أعلن اتحاد اللعبة، ما يهدد مشاركته مع بلاده في نهائيات مونديال كأس العالم الصيف المقبل.

وذكر الاتحاد الأردني في بيان مقتضب الجمعة «أظهرت الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب أدهم القريشي عقب انتهاء اللقاء، تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي».

وشارك القريشي «30 عامًا» بديلًا في الشوط الثاني مكان عصام السميري في اللقاء الذي خسره الأردن أمام المغرب 2ـ3 بعد التمديد على ملعب لوسيل.

وسيخضع لاعب الحسين إربد الذي خاض بقميص «النشامى» 12 مباراة دولية، لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشكل إصابة القريشي ضربة قوية لمنتخب الأردن الذي سبق له أن خسر جهود نجمه يزن النعيمات لإصابة مماثلة خلال الفوز على العراق 1ـ0 في دور الثمانية، ما اضطره لإجراء عملية جراحية الأربعاء في مركز سبيتار الطبي المتخصص في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب الأردن سرعة شفاء القريشي والنعيمات الذي سجل 26 هدفًا دوليًا، والعودة إلى الملاعب ليتمكنا من المشاركة في نهائيات كأس العالم حيث حل منتخب بلدهما ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب النمسا والجزائر والأرجنتين.