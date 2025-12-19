الموت يغيّب مدرب النرويج

أكدت عائلة النرويجي أوجه هاريده، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم السابق، لوسائل إعلام نرويجية إنه توفي عن عمر يناهز 72 عامًا، الجمعة.

وأُعلن في نوفمبر ‌الماضي ‌أن ⁠الأطباء ​شخّصوا ‌إصابة المدرب السابق لمنتخبي النرويج والدنمارك بسرطان المخ.

وتولى هاريده مسؤولية منتخب الدنمارك من 2016 إلى 2020، وقاده إلى دور الـ ⁠16 بكأس العالم 2018.

كما ‌درب منتخب النرويج ‍من ‍2003 إلى 2008 ‍وحقق نجاحات على مستوى الأندية مع بروندبي الدنماركي، ومالمو وهيلسينجبورج السويديين، بالإضافة إلى روزنبورج ​النرويجي، وفاز بألقاب في الدول الثلاث.

وكانت آخر ⁠وظيفة له هي تدريب منتخب أيسلندا قبل تقاعده في نوفمبر من العام الماضي.

وأما لاعبًا فقد لعب لفترات مع مولده ومانشستر سيتي ونورويتش سيتي، وخاض 50 مباراة دولية ‌من 1976 إلى 1986.