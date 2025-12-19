الجمعة.. الاتحاد إجازة قبل ناساف

منح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة عن تأدية التدريبات، الجمعة، بعد تمارين على فترتين صباحية ومسائية خلال الأيام الماضية، بحسب مصادر خاصة لـ «الرياضية».

ويفتح كونسيساو، السبت، ملف مواجهة ناساف الأوزبكي التي تلعب الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويفتقد الفريق لخدمات الجزائري حسام عوار والمالي محمدو دومبيا بعد انضمامهما لمنتخبي بلديهما للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر انطلاقها الأحد في المغرب.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري، أما على صعيد البطولة الآسيوية فإنه يأتي سابعًا بست نقاط.