نابولي يستهجن تصرفات أليجري

استهجن نابولي تصرفات ماسيميليانو أليجري مدرب فريق ميلان الأول لكرة القدم «الخارجة تمامًا عن السيطرة» خلال مباراة نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر التي فاز بها النادي الجنوبي 2ـ0 الخميس في الرياض.

وقال في بيان الجمعة «يُدين نابولي بشدة سلوك ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الذي قام خلال مباراة نصف نهائي الكأس السوبر الإيطالية، وأمام عشرات الأشخاص على أرض الملعب وعلى الهواء مباشرة، بتوجيه إهانات بذيئة ومتكررة إلى جابرييلي أوريالي المنسق الرياضي لنابولي».

وأضاف النادي الجنوبي «نأمل في ألّا يمر هذا التعدي الخارج تمامًا عن السيطرة من دون محاسبة».

وخلال المباراة تبادل احتياطيو الفريقين المتنافسين بشدة على صدارة الدوري، الشتائم مرات عدة بعد خطأ ارتكبه الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط ميلان على ماتيو بوليتانو في الدقيقة 30.

وبعد المباراة، لم يتصافح المدربان أنتونيو كونتي وأليجري ولم يتطرقا إلى ما حصل أمام الصحافة.

وبعد فوز نابولي على حامل اللقب، سيتواجه الإثنين مع الفائز من مباراة الجمعة بين إنتر وبولونيا.