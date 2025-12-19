العفو عن ماضي رول الإجرامي

منح حاكم ولاية تينيسي، الجمعة العفو، لنجم موسيقى «الكانتري» جيلي رول عن ماضيه الإجرامي في الولاية، مقرًا بالطريق الطويل الذي قطعه للتخلص من المخدرات والسجن عبر البحث عن الذات، وكتابة الأغاني، والدفاع عن منح الفرص الثانية.

وتحدث المغني، الذي انتقل من موسيقى «الراب» لموسيقى «الكانتري» واسمه القانوني جاسون ديفورد، الأعوام عن رحلة خلاصه من ماضيه أمام جماهير متنوعة، من أشخاص يقضون عقوبات في مراكز الإصلاح إلى جماهير الحفلات الموسيقية، وحتى في شهادته أمام الكونجرس.

وأصدر الحاكم الجمهوري بيل لي عفوه بعد أن شارك أصدقاء للموسيقي المرشح لجائزة «جرامي» وقادة من المجتمع المدني في موجة دعم واسعة له.