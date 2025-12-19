حلبة جدة تستقبل 46 ألف رياضي

استقبلت حلبة كورنيش جدة منذ يونيو الماضي نحو 46 ألف شخص، مارسوا رياضة الجري والمشي وركوب الدراجات من مختلف الأعمار والفئات، وفق بيان لوزارة الرياضة، الجمعة.

وتخصص الحلبة كل يومي أحد وثلاثاء للفئات المختلفة، بحيث يمكن لممارسي ركوب الدراجات الانطلاق من الـ 06:00 وحتى الـ 08:00 مساءً، على أن يكون آخر موعد للدخول عند الـ 07:30 مساءً، مع إخلاء الحلبة بحلول الـ 09:00 مساءً، أما رياضتا الجري والتزلج، فتخصص الحلبة لهما في الفترة من الـ 09:00 وحتى الـ 11:00 مساءً، مع إغلاق أبواب الدخول عند الـ 10:00 مساءً.

يشار إلى أن حلبة كورنيش جدة أُنشِئت قبل استضافة الجولة الأولى من سباق «فورمولا 1» في عام 2021، في زمن قياسي لم يتجاوز ثمانية أشهر فقط، وهي الأولى من نوعها في السعودية، من حيث استيفائها للمعايير المطلوبة من الاتحاد الدولي للسيارات.

ويبلغ طول الحلبة 6.176 مترًا وهي أسرع وأطول حلبة شوارع على روزنامة الـ«فورمولا 1» الحالية، فيما تتضمن العديد من المنعطفات عالية السرعة، بإجمالي 27 منعطفًا منها 16 على اليسار، و11 على اليمين.